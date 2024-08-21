انت معرض للغرامة انتبه قبل فوات الاوان ما هي الإجراءات الصحيحة عند إهمال تجديد رخصة الدفاع المدني؟

انت الأن تتابع خبر أنت معرض للغرامة انتبه قبل فوات الاوان ما هي الإجراءات الصحيحة عند إهمال تجديد رخصة الدفاع المدني؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية تحديثات مهمة بخصوص رخص الدفاع المدني، بهدف تسهيل الإجراءات للمستفيدين، وقد تم الإعلان عن هذه التحديثات عبر المواقع الرسمية للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وفي سياق متصل، حددت الوزارة غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف ريال سعودي، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال عدم تجديد الرخصة في الوقت المناسب. هذه العقوبة تأتي لدعم السلامة العامة وضمان التزام المنشآت بالمعايير اللازمة ولمنع أية مخالفات قانونية قد تطرأ على أصحاب الأعمال. يُذكر أن تكلفة تجديد الرخصة يمكن أن تصل إلى 150 ألف ريال وتكون صالحة لمدة سنة واحدة فقط.

لتجديد رخصة الدفاع المدني، يجب زيارة موقع "سلامة" الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.salamah.net/ar. يمكن القيام بعملية التجديد من خلال إنشاء حساب أو الدخول إلى حساب قائم، ومن ثم اختيار خدمة تجديد الترخيص من قسم تراخيص السلامة، مع تعبئة النموذج المطلوب وإرفاق الوثائق اللازمة. بعد المراجعة والموافقة على الطلب، يتم إعلام المتقدم بالنتيجة عبر وسائل الاتصال المقدمة.

هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمان والحماية المدنية في المملكة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان سلامة المنشآت وتسهيل التعاملات التجارية دون التعرض لأية مساءلات قانونية.