انت الأن تتابع خبر أمطار خفيفة وانخفاض في درجة الحرارة.. "المركز لوطني للأرصاد" يعلن عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الجمعة.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته للحالة الجوية خلال الأيام القادمة، حيث يشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، مع منخفض جوي ضعيف في الطبقات العليا من الجو. وقد أشار المركز إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً أو غائماً بصفة عامة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، مع فرص لهطول أمطار خفيفة الأربعاء والجمعة، وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وبالتفصيل، يتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي قد تصاحبها أمطار خفيفة. وتكون الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وقد تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س. ومن المتوقع أيضًا أن يكون البحر خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً.

لتوضيح، الطقس المتوقع ليوم الأربعاء يشير إلى استمرار الغبار والسحب المنخفضة على السواحل الجنوبية والشرقية مع احتمال أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة. ويستمر هذا النمط حتى يوم الخميس مع توقعات بطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر.

أما يوم الجمعة، فيتوقع المركز استمرار الطقس الغائم جزئياً إلى غائم على مناطق جنوبية وشرقية مع فرصة لهطول أمطار، وتستمر الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وعليه، يُنصح المواطنون والمقيمون بأخذ الحيطة والحذر من التغيرات الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات للتخطيط لأنشطتهم اليومية بشكل آمن، خصوصاً في المناطق المعرضة لتأثيرات الطقس المختلفة.