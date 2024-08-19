انت الأن تتابع خبر مكتبة الملك فهد .. صرح عظيم يجمع عبق التاريخ وحداثته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأسست مكتبة الملك فهد عام 1982 م في العاصمة السعودية الرياض على مساحة حوالي 58 ألف متر مربع، وأنشئت المكتبة التي كانت في الأساس معلم تذكاري بناء على رغبة الأهالي في التعبير عن ودهم وولائهم للملك " فهد عبد العزيز آل سعود" خادم الحرمين الشريفين أثناء توليه الحكم في ذلك الوقت، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بمعلومات أكثر عن المكتبة ومقتنياتها.

أهداف مكتبةِ الملك فهد

تهدف المكتبة إلى جمع الإنتاج الفكري والحفاظ عليه وتنظيمه وتوثيقه ونشره كالتالي:

جمع كل ما يتم نشره داخل الممكلة، وما ينشره أبناء المملكة المقيمين بالخارج.

كل ما يتم نشره عن المملكة العربية السعودية يتم نشره وكل ما يتعلق بالمملكة من إنتاج فكري عالمي.

عمل قواعد خاصة للمعلومات الببليوغرافية.

التنسيق مع الهيئات والمكتبات والمنظمات الدولية والعمل على تبادل المعلومات والمطبوعات.

عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة ومعارض الكتب والندوات وغيره.

العمل على تطوير الخدمات المكتبية بشكل مستمر من خلال المشاركة في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية.

مقتنيات مكتبة الملك فهد

تتكون المكتبة من طابق أرضي، و3 أدوار يغطيها قبة سماوية من الأعلى.

بها قاعات للقراءة تستوعب حوالي 1000 شخص.

مركز للمخطوطات والوثائق، ومركز للترجمة ومركز للتربية الخاصة.

حديقة مكتبة الملك فهد.

قاعة لعقد الندوات والفعاليات.

مكتبة أطقال.

الكتب الموجودة في مكتبةِ الملك فهد

تضم المكتبة مجموعة متنوعة من الكتب حيث يوجد بها أكثر من 2 مليون كتاب من مختلف التخصصات والمجالات، وفي هذه الأسطر نشير إلى أبرز الكتب التي احتضنتها المكتبة حديثا كما يلي: