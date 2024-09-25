نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساحتها 280 فدانا.. "معلومات الوزراء" يوضح تفاصيل مدينة العاصمة الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن تفاصيل ومكونات مدينة العاصمة الطبية فضلًا عن آلية وتكلفة تنفيذ المدينة والتي تعتبر أكبر مشروع في مصر.

أكبر مشروع طبي على مستوى مصر

وأضاف مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مدينة العاصمة الطبية تُعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وتضم مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

تتيح الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.

تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة.

مساحة المدينة 230 فدانًا.

تضم 18 معهدًا في جميع التخصصات الطبية.

تضم 42 ألفا و235 سريرًا الطاقة استيعابية للمدينة.

"معلومات الوزراء" يوضح تفاصيل مدينة العاصمة الطبية ومساحتها 280 فدانا

وتضم مدينة العاصمة الطبية ما يلي:

جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية.

مركز أبحاث للنانو تكنولوجي.

مناطق سكنية وترفيهية.

ومدينة العاصمة الطبية أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وسيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه في الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.

وتتمتع المنطقة التي تمّ اختيارها لتنفيذ المشروع بميزة نسبية في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، فضلًا عن أن هناك دراسات ومخططات تمّ العمل عليها لهذا المشروع، وجرى إعدادها في فترة تخطت العام، حتى يتمّ الوصول إلى هذه النتائج.