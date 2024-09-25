نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تساوي الليل والنهار في القاهرة.. حدث فلكي مميز في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حدثًا فلكيًا مميزًا سيشهده سكان القاهرة غدًا الخميس 26 سبتمبر 2024، حيث يتساوى الليل والنهار تمامًا. وعلى الرغم من أن الاعتدال الخريفي حدث عالميًا يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، إلا أن ظاهرة تساوي الليل والنهار في القاهرة ستكون في هذا اليوم تحديدًا.

وأشار الدكتور ياسر إلى أن شروق الشمس في هذا اليوم سيكون في تمام الساعة 6:46 صباحًا، بينما ستغرب في نفس التوقيت عند الساعة 6:46 مساءً، مما يؤدي إلى تقسيم اليوم بشكل مثالي بين النهار والليل بواقع 12 ساعة لكل منهما. يُعتبر هذا التساوي حدثًا فلكيًا يحدث مرتين في السنة، في فصلي الربيع والخريف، عندما تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

تُعد ظاهرة تساوي الليل والنهار جزءًا من دورة طبيعية للأرض في حركتها حول الشمس. خلال العام، يميل محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، مما يؤدي إلى تباين ساعات النهار والليل مع تغير الفصول. عند حدوث الاعتدالين الربيعي والخريفي، لا يميل محور الأرض نحو الشمس أو بعيدًا عنها، ما يؤدي إلى توزيع متساوٍ للضوء بين نصفي الكرة الأرضية.

وأوضح الدكتور عبد الهادي أن هذه الظاهرة ليست محلية فقط، بل هي جزء من توازن كوني ينعكس على الكرة الأرضية بأكملها. ومع ذلك، تختلف تواريخ تساوي الليل والنهار من مكان لآخر تبعًا للموقع الجغرافي والزاوية التي تسقط فيها أشعة الشمس.