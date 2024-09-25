انت الأن تتابع خبر «انت متراقب وهتركب الشلاحة».. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وعارفين كل حاجة عنك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبرز الواتساب من بين التطبيقات بالسهولة في الاستخدام والانتشار الواسع في مختلف أنحاء العالم حتى أنه بات جزء رئيسي من حياتنا اليومية ووسيلة سريعة للتواصل مع الأحباب والاطمئنان عليهم، فضلًا عن تقديم الاستشارات وبعض الأعمال الصغيرة، ولضمان أن محادثاتك وبيانات في آمان لابد من حماية حسابك من الانتحال واتباع الخطوات الوقاية.

تعليمات حماية حساب الواتساب من الاختراق؟

استخدام تطبيق الواتساب يتم يوميًا بشكل متكرر ولذلك يجب الالتزام بتطبيق بعض التعليمات التي من شأنها حماية حسابك من الاختراق وسرقة المعلومات منه، وجاءت التعليمات فيما يلي:

الحذر من إضافة أرقام مجهولة وغير موثوق بها ضمن قائمة اتصالك.

عدم الضغط على أي رابط لأنه يمكن أن يكون غير آمن ويعرضك للسرقة والاحتيال.

الحذر الشديد من مشاركة كود الواتساب الذي يُرسل إليك مع أي شخص آخر.

استخدام بصمة الأصبع والاستغناء عن كتابة كلمة السر خاصة عندما يتواجد بجانب أشخاص عدة.

خطوات التحقق من الجلسات النشطة على الواتساب

لابد من التحقق بشكل مستمر عن إذا كان هناك جلسات نشطة على تطبيق واتساب وذلك لتفادي حدوث الاختراق، وللقيام بذلك اتبع الخطوات الآتية: