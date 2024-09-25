نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يطلق مبادرة "شاور واحنا هنفهمك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن إطلاق مبادرة" شاور واحنا هنفهمك".



أوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن المبادرة تأتي تزامنًا مع العيد العالمي للغة الإشارة حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تعليم لغة الإشارة لكسر حاجز التواصل مع مجتمع الصم والبكم ويكون ذلك من خلال تقديم فيديوهات تعليمية عبر جروب ائتلاف أولياء أمور مصر لأعضاء الجروب التعليمي.



وأضافت الحزاوي: هناك أهمية كبيرة أن نطور علاقتنا الاجتماعية بمن يعانون بعدم الكلام والسمع كونهم مكونا رئيسيًا في نسيج المجتمع.

وأشارت "الحزاوي" إلى أن على الأسرة دور هام في تهيئة الأبناء لتقبل الاختلاف والتفاوت في الإمكانيات والقدرات بين الأشخاص و أهمية التعامل بحب واحترام والبعد عن التنمر أو التجاهل، قائلة: "فهم بأمس الحاجة لكلمة طيبة ومعاملة حسنة".