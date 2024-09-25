نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي حول رسائل صوتية مزعومة عن تلوث مياه الشرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا لتوضيح الحقائق بشأن تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب"، تدعي أن شركة المياه قد أصدرت تحذيرًا بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب في فترة معينة بسبب تلوثها بميكروب سام.

نفي المعلومات المتداولة

في إطار التحقيق في تلك الرسائل، تواصل المركز الإعلامي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة.

النقاط الرئيسية في البيان:

لا وجود لتحذيرات رسمية : الشركة القابضة لم تصدر أي منشور تحذيري يتعلق بمياه الشرب.

: الشركة القابضة لم تصدر أي منشور تحذيري يتعلق بمياه الشرب. سلامة مياه الشرب : المياه في كافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة، خالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات.

: المياه في كافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة، خالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات. مطابقة للمعايير : مياه الشرب مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها بشكل مستمر.

: مياه الشرب مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها بشكل مستمر. إشراف رقابي: تتم مراقبة المياه من خلال منظومة المعامل والجودة التابعة للشركة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

ناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه المعلومات المغلوطة، وأكد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان الحصول على الحقائق الدقيقة.