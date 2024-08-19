انت الأن تتابع خبر فابينو لاعب إتحاد جدة السعودي يتعرض لوعكة صحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي إتحاد جدة السعودي عن تعرض لاعبه البرازيلي فابينو لوعكة صحية،وذلك قبل أيام قليلة من إنطلاق الموسم الجديد لدوري السعودي للمحترفين.

وقد ذكر نادي الإتحاد على موقعه الرسمي عبر منصة X أن اللاعب البرازيلي قد تعرض لوعكة صحية عبارة عن إلتهاب معوي،وعلى إثر ذلك لم يشارك اللاعب في المباراة الودية أمام نادي القادسية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل ١/١.

ويستعد نادي الإتحاد لبداية موسمه الجديد يوم السبت القادم بمواجهة نادي الأخدود الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي،وذلك في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري.

وكان لوران بلان المدير الفني الفرنسي للفريق قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الأحد على أن تستأنف التدريبات يوم الإثنين استعداداً لمباراة الأخدود.

ومن المتوقع أن يظهر فريق الإتحاد بشكل جديد هذا الموسم بعد تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة،فضلا عن التعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان،وهو ما تعقد عليه الجماهير آمالا كبيرة في العودة مرة أخري إلي منصات التتويج لتعويض الموسم الماضي.