انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يتحدى التوقعات.. إليك الأرقام المذهلة لأسعار العملات والصرف اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعكس سوق صرف العملات السعودية استقرارًا نسبيًا للريال السعودي أمام مختلف العملات العربية والأجنبية، مع تسجيل تغييرات طفيفة في قيم بعض العملات. وقد ظهر ذلك جليًا في تداولات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، حيث بقي الريال السعودي قويًا ومستقرًا في مواجهة العملات المختلفة.

واشتملت أسعار صرف العملات في هذا اليوم على اليورو الذي سجل 4.13967 ريال سعودي، والدولار الأمريكي بـ3.75259 ريال سعودي. أما سعر الجنيه الاسترليني فقد بلغ 4.85716 ريال سعودي، والدولار الأسترالي سجل 2.50298 ريال سعودي.

من جهته، بلغ سعر صرف الريال القطري 1.03266 ريال سعودي، في حين كان سعر الجنيه المصري 0.07680 ريال سعودي، والدرهم الإماراتي 1.02167 ريال سعودي. أما الريال اليمني فكان يساوي 0.01499 ريال سعودي، والدرهم المغربي 0.38576 ريال سعودي.

فيما يخص الليرة التركية، فقد سجلت 0.11157 ريال سعودي، والدينار الأردني 5.29510 ريال سعودي، والدينار الكويتي أعلى الأسعار بـ12.32711 ريال سعودي. وحقق الدينار البحريني 10.00302 ريال سعودي، والريال العماني 9.75622 ريال سعودي، والدينار الليبي سجل 0.78612 ريال سعودي.

تعكس هذه التغييرات الطفيفة في أسعار الصرف الاستقرار النسبي الذي يتميز به الريال السعودي، مما يشير إلى تحكم السعودية بفعالية في سياساتها النقدية وقدرتها على تأمين استقرار عملتها في مقابل العملات الأخرى.