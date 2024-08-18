انت الأن تتابع خبر بعد توديع الفتح لسالم النجدي .. هل سينضم للنصر قبل نهائي السوبر السعودي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم رسميًا عن مغادرة لاعبه سالم النجدي، في خطوة تأتي قبل انضمامه إلى نادي النصر. وقد تزامن هذا الإعلان مع الاستعدادات للمواجهة المنتظرة في نهائي كأس السوبر السعودي الذي سيجمع النصر والهلال.

ونشر النادي، عبر منصته الرسمية على إكس، مقطع فيديو يظهر فيه النجدي وهو يعرب عن شكره وامتنانه لجماهير الفتح، مشيرًا إلى تطلعه لفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية مع نادي النصر. ويعتبر انتقال النجدي ضمن التعزيزات المهمة لنادي النصر الذي يستعد للمنافسة في النهائي الحاسم أمام الهلال.

هذه الخطوة تشير إلى سعي النصر لتقوية صفوفه استعدادًا لخوض غمار كأس السوبر السعودي، والتي من المتوقع أن تكون إضافة مؤثرة في الحفاظ على تنافسية الفريق.