انت الأن تتابع خبر نادي الاتحاد يشهد تحولات كبيرة.. الغامدي والصحفي على أبواب الانتقال إلى الخارج... تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الساحة الرياضية السعودية، وتحديدًا نادي الاتحاد، تحولات مهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ينتظر أن تؤثر هذه التغييرات على تشكيلة الفريق بشكل كبير. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن اللاعبين فيصل الغامدي ومروان الصحفي لم يشاركا في اللقاء الودي ضد فريق القادسية، مما يعزز التكهنات حول قرب انتقالهما إلى الأندية الأوروبية.

وتُظهر التقارير أن الغامدي والصحفي باتا قريبين من الانضمام إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، وذلك تحت إشراف المدير الفني البرتغالي دومينجو سواريز والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس. إضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق رحيل اللاعب سعود عبد الحميد، الذي يلعب لنادي الهلال، حيث يُتوقع أن يخوض تجربة الاحتراف بنادي روما الإيطالي وذلك بعد مشاركته الأخيرة المنتظرة في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل ضد نادي النصر.