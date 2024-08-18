هدوء في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرهدوء في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هناك حالة من الهدوء في أسعار صرف العملات أمام الريال السعودي هذه الفترة،حيث يظل الريال السعودي محافظاً على قوته ومكانته أمام العملات مع حدوث بعض الفوارق البسيطة في أسعار بعض العملات التي لا تؤثر بشئ على سعر الصرف،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤
- نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-
- سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٣٩٦٧ ريال سعودي.
- سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢٥٩
- سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٨٥٧١٦ ريال سعودي.
- سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٠٢٩٨ ريال سعودي.
- سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٠٧٢ ريال سعودي.
- سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٨٠. ريال سعودي.
- سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٦٧ ريال سعودي.
- سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.
- سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٥٧٦. ريال سعودي.
- سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١١٥٧. ريال سعودي.
- سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٥١٠ ريال سعودي.
- سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٣٢٧١١ ريال سعودي.
- سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ١٠.٠٠٣٠٢ ريال سعودي.
- سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٦٢٢ ريال سعودي.
- سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٦١٢. ريال سعودي.
- هكذا نكون قد عرضنا لكم تفاصيل سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.