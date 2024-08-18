انت الأن تتابع خبر فيديو: علي السلمي يحذر من فقدان النصر لهذا النجم المميز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الناقد الرياضي علي السلمي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس اليوم، عن رأيه حول الأنباء المتداولة بشأن نية إدارة نادي النصر التخلي عن خدمات اللاعب ساديو ماني. وأوضح السلمي أن هذه الفكرة قد تبدو غير منطقية ما لم يتم تأمين بيع ما تبقى من عقد ماني وجلب لاعب يفوقه في الأداء بنفس المركز.

وأضاف السلمي أن نادي النصر يواجه حاليًا ضرورة ملحة لتعزيز صفوفه بلاعب وسط ثالث ولاعب طرف أيمن، بالإضافة إلى ظهير أيسر يتولى مهام البديل للاعب النجدي. وشدد على أهمية البت في هذه المسائل قبل البت في مستقبل اللاعبين الحاليين بالفريق.

تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه نادي النصر لتحقيق استقرار داخل صفوف الفريق وتعزيز قدراته الكروية بما يتناسب مع طموحاته المستقبلية.