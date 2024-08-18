الزيادة مستمرة...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرالزيادة مستمرة...إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لاتزال أسعار الذهب في زيادة كبيرة من بداية تعاملات هذا الأسبوع حيث تجاوز الذهب عيار ٢٤ مبلغ ٣٠٠ ريال سعودي،وهو رقم كبير جدا مقارنة بالأسبوع الماضي،ولا أحد يعلم سبب هذه الزيادة على الرغم من استقرار أسعار الصرف والأوضاع في المملكة العربية السعودية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأحد ١٨ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأحد ١٨ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٢.٤٣ ريال سعودي و ٨٠.٦٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٧.٢٢ ريال سعودي و ٧٣.٩٣ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٤.٦٢ ريال سعودي و ٧٠.٥٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٨٢ ريال سعودي و ٦٠.٤٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.٤١ ريال سعودي و ٤٧.٠٤ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٤٠٦.٤٦ ريال سعودي و ٢٥٠٨.٣٩ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٤١٠.٢١ ريال سعودي و ٢٥٠٩.٣٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٢.٦٧ ريال سعودي و ٨٨.٧١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٣.٨٧ ريال سعودي ٢١١.٧٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٢.٦١ ريال سعودي و ٤١٩.٣٦ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١٠٨.٩٣ ريال سعودي و ٨٢٩.٠٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٧٥.٥٣ ريال سعودي و ١٦٤٦.٨١ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٤٠.٣٧ ريال سعودي و ٦٦٧.٤٣ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٦١.٣٤ ريال سعودي و ٧٠٩.٦٩ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٩٠٣.٢٩ ريال سعودي و ٧٧٤.٢١ دولار أميركي.

وهكذا نكون قد عرضنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد ١٨ أغسطس،وتمني المواطنين في تراجع الأسعار مرة أخري في الفترة القادمة وعدم الدخول في زيادة والعودة مرة أخرى للشراء……تابعونا لكى يصل لكم كل ماهو جديد في سوق الذهب بالمملكة العربية السعودية.