انت الأن تتابع خبر ثبات نسبي في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الخميس٢٦سبتمبر٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبات نسبي شهدته العملات في تعاملات اليوم أمام الجنيه السوداني،مع زيادة بسيطة بعض الشيء في سعر الجنيه المصري،ولكن لا يزال إرتفاع أسعار العملات في الفترة الماضية يؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي في السودان.

الوضع الحالي الإقتصادي

الوضع الإقتصادي في السودان هذه الفترة في حالة حرجة جداً بسبب ما يجري من أحداث على الصعيد العسكري تسببت في تفجر العديد من المشكلات الاقتصادية التي أدخلت البلاد في حالة صعبة وأدت إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين،وهناك منافسة شرسة بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة من أجل توفير النقد الأجنبي.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣١١١.١١ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٦٦ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية