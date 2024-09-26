جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحتفل باليوم الوطني الـ 94

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أحمد جودة - القاهرة - احتفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز باليوم الوطني السعودي الـ 94، وذلك في مسرح وبهو مبنى 6 بالمدينة الجامعية بالخرج.

وتضمن الاحتفاء الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، ومنسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها، باقة متنوعة من الفعاليات والفقرات، شملت العروض الفنية، والمرئية، والأركان التفاعلية، وندوة تاريخية بعنوان "المملكة العربية السعودية: تاريخ مجيد ومستقبل واعد".