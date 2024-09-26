نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهوده الإنسانية المستمرة وضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيمًا للنازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس؛ وذلك استجابةً لمناشدات النازحين الذين يقيمون بالقرب من شاطئ البحر، الذين تعرضت خيامهم للضرر والغرق نتيجة ارتفاع الأمواج.

وأنشئ المخيم بالتعاون مع المركز السعودي للثقافة والتراث، وبالتنسيق مع جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث يعمل المخيم على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية اللازمة للنازحين إضافة إلى العمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

يذكر أن المركز قدم للقطاع حتى الآن 6.600 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية نقلت من خلال الجسرين الجوي والبحري المكون من 54 طائرة و8 بواخر، كما عبر منفذ رفح إلى قطاع غزة 423 شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، بالإضافة إلى تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووقع المركز 7 اتفاقيات مع عدة منظمات أممية لتمويل مشاريع إغاثية للنازحين داخل القطاع بقيمة إجمالية تبلغ 84 مليونًا و850 ألف دولار أمريكي، إلى جانب أن المملكة بادرت من خلال المركز بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بعملية الإسقاط الجوي لإيصال المساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في القطاع؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية.