اليك حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر ! ويثير جدل كبير في الشارع الرياضي

انت الأن تتابع خبراليك حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر ! ويثير جدل كبير في الشارع الرياضي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد الساحة الرياضية تطورات سريعة بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها نادي النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدف. الهزيمة القاسية للنصر أثارت موجة من الانتقادات والضغوط على إدارة النادي، التي تواجه الآن مطالبات قوية من الجماهير بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
حقيقة إقالة كاسترو بعد خسارة نهائي السوبر
- تتوالى الأحداث والتطورات بعد المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي، التي شهدت هزيمة تاريخية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الهلال برباعية مقابل هدف. خسارة النصر في هذه المباراة شكلت ضربة قوية للفريق، ليبدأ الموسم الجديد بطريقة قاسية دون الحصول على البطولة الأولى.
- وفي أعقاب هذه الخسارة، تجددت دعوات جماهير النصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالبت بالإطاحة بالمدرب البرتغالي لويس كاسترو. يرى المشجعون أن أداء الفريق تحت قيادة كاسترو لم يكن في المستوى المطلوب، ويشعرون بأن تغيير المدرب قد يكون الحل الأفضل لتصحيح المسار.
- من جانبه نفى أنطونيو تكسيرا، وكيل لويس كاسترو، وجود أي معلومات رسمية بشأن إقالة المدرب من قبل إدارة نادي النصر. وأضاف تكسيرا أن كاسترو لا يزال لديه شغف كبير لتحقيق البطولات هذا الموسم، ولكن الحظ لم يكن حليفه في المباراة الأخيرة. وأوضح أن الهزيمة يمكن أن تعزى إلى غياب بروزوفيتش، نجم وسط النصر، إضافة إلى حصول الهلال على يوم راحة إضافي وسوء مستوى بعض اللاعبين.
- هذه التصريحات أثارت غضب جماهير النصر التي اعتبرت أن كاسترو يتحمل مسؤولية الهزيمة. كما تعرض تكسيرا لهجوم كبير بسبب تبريره للهزيمة وإلقاء اللوم على عناصر أخرى بدلا من المدرب وفي سياق متصل، أفادت مصادر صحفية بأن إدارة نادي النصر بدأت في البحث عن مدير فني جديد، في ظل الأوضاع الحالية والمطالب الجماهيرية بتغيير القيادة الفنية للفريق.