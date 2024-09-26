انت الأن تتابع خبر إطلاق دعم فوري بقيمة 150 ألف ريال من الصندوق العقاري للمستفيدين المعنيين ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن صندوق التنمية العقارية عن تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني". هذا الدعم يهدف إلى مساعدة المواطنين في تغطية تكاليف بناء منازلهم الخاصة، وهو موجه للأشخاص الذين يمتلكون أراضي ويرغبون في بناء منازل تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تفاصيل الدعم ومنتج البناء الذاتي

يقدم صندوق التنمية العقارية الدعم كجزء من منتج البناء الذاتي، الذي يتيح للمستفيدين الحصول على مبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف ريال، وذلك بناء على صافي الدخل الشهري للمستفيد. يتم صرف هذا الدعم على دفعات شهرية تتناسب مع تقدم العمل في مشروع البناء. كما تعاون الصندوق مع البنك السعودي الأول وعدد من الجهات التمويلية الأخرى لتوفير مزايا إضافية للمستفيدين.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع نسبة الدفعة الأولى التي يتلقاها المستفيد من 10% إلى 25% عند توقيع العقد مع الجهة التمويلية. هذا التعديل يسهم في تحسين الوضع المالي للمستفيدين، مما يمكنهم من البدء في مشروع البناء بسرعة أكبر.

شروط الاستفادة من دعم البناء الذاتي

وضعت إدارة الصندوق شروطا معينة يجب أن تتوفر في المستفيدين من برنامج البناء الذاتي، لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يحتاجونه فعليا. تشمل هذه الشروط:

عدم امتلاك منزل: يجب ألا يكون المستفيد مالكا لمنزل مناسب أو دائم للسكن.

عدم امتلاك عقارات قيمة: يجب ألا يمتلك المستفيد عقارات أو أراضٍ ذات قيمة مالية كبيرة.

الإقامة في المملكة: يجب أن يكون المستفيد مقيما في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

تقديم مستندات ملكية: يتعين على المستفيد تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيته للعقار أو الأرض التي يعتزم بناء المنزل عليها.

أهمية الدعم