انت الأن تتابع خبر "جيرانك مش هيسيبو بيتك".. طريقة زراعة الفل في البيت بخطوات بسيطة هتخلى بيتك احسن الفنادق.. وفري فلوس المعطرات لجوزك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زراعة الفل في البيت يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومجزية، فهو نبات زينى ذو رائحة عطرة ويضفي لمسة جمالية على المكان حيث انه من النباتات المفضله عند العديد من الاشخاص لذلك إليك طريقة زراعته في المنزل.

اختيار الأصناف المناسبة

فل الصيني من الأنواع الشائعة، يتميز بأزهاره البيضاء العطرة.

الفل العربي يمتاز بزهوره الكبيرة والعطر القوي.

خطوات الزراعة