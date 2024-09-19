انت الأن تتابع خبر "جيرانك مش هيسيبو بيتك".. طريقة زراعة الفل في البيت بخطوات بسيطة هتخلى بيتك احسن الفنادق.. وفري فلوس المعطرات لجوزك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زراعة الفل في البيت يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومجزية، فهو نبات زينى ذو رائحة عطرة ويضفي لمسة جمالية على المكان حيث انه من النباتات المفضله عند العديد من الاشخاص لذلك إليك طريقة زراعته في المنزل.
اختيار الأصناف المناسبة
- فل الصيني من الأنواع الشائعة، يتميز بأزهاره البيضاء العطرة.
- الفل العربي يمتاز بزهوره الكبيرة والعطر القوي.
خطوات الزراعة
- اختر وعاء ذا تصريف جيد لتفادي تراكم المياه، ويجب أن يكون عمقه مناسبا لجذور النبات.
- استخدم تربة خفيفة وغنية بالمواد العضوية، مثل خليط من التربة الزراعية والرمل.
- زراعة البذور أو الشتلات إذا كنت تستخدم البذور، قم بنقعها في الماء لمدة 24 ساعة قبل الزراعة. ثم ازرعها في عمق حوالي 1 سم.
- يمكن زراعة الشتلات مباشرة في الوعاء، وازرعها في عمق مماثل للوعاء الذي كانت فيه.
- حافظ على رطوبة التربة بشكل منتظم دون إفراط.
- قم بري النبات عندما تبدأ التربة في الجفاف.
- يحتاج الفل إلى ضوء ساطع غير مباشر.
- يمكن وضعه بالقرب من نافذة مشمسة، لكن تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة.
- استخدم سماد متوازن كل 4-6 أسابيع خلال فترة النمو النشط.
- قم بتقليم النبات بانتظام لتحفيز النمو الكثيف وإزالة الأجزاء الميتة أو المريضة.
- راقب النبات بانتظام للبحث عن أي علامات للآفات أو الأمراض، وعالجها بسرعة باستخدام طرق مناسبة.