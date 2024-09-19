انت الأن تتابع خبر «رجعي لنفسك جمالك»..يا حظكم يا بنات وصفة طبيعية بمليون ريال .. اصنعي من قشر الموز المعجزات للبشرة والشعر جربيه ومش هتبطلي تستخدميه تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى معظم النساء والفتيات إلى العثور على أفضل الوصفات الطبيعية للحصول على شعر صحي وناعم مليء بالحيوية واللمعان وحيث تواجه العديد منهن مشكلات متعددة مثل التساقط والتقصف والهيشان مما يدفعهن للبحث عن أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من هذه الهموم ويحتوي الموز على عناصر مغذية ومفيدة للشعر تساعد في علاج التساقط والهيشان بالإضافة إلى قشور الموز التي يمكن استخدامها في تحضير وصفات مميزة للعناية بالشعر وهذا من خلال موقعنا دوت الخليج

ماسك الموز وعصير الليمون

يعتبر هذا الماسك من أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة حيث يساعد الليمون في إزالة قشرة الشعر بينما تلعب قشور الموز دورا فعالا في ترطيب وتغذية بصيلات الشعر.

المكونات

يمكن إعداد ماسك الموز بمكونات طبيعية سهلة تتواجد في كل منزل وهي كالتالي:

قشرة ثمرة واحدة من الموز.

كوب من اللبن.

ملعقتان من عصير الليمون.

إعداد ماسك قشر الموز وعصير الليمون

يمكن إعداد هذا الماسك الرائع بسهولة في المنزل باتباع الخطوات التالية: