انت الأن تتابع خبر بملعقة شبه اعملي أقوي مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الياسمين يدوم طويلا ومبيض فوري للابطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معظم الأشخاص يكرهون فصل الصيف بسبب رائحة العرق التي لا يرغب في كل الناس، وللأسف الشديد مع بذل أي مجهود حتى لو كان بسيط يؤدي ذلك إلى تعرق الجسم كله وعلى وجه الخصوص منطقة تحت الإبطين، وبتالي تظهر رائحة كريهة جدا، وعلى الرغم من وجود الكثير من مزيلات العرق الموجودة في الأسواق تتخلص من العرق في وقت قصير للغاية، وبعد مرور هذه المدة، تظهر رائحة العرق من جديد، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من العرق خلال 48 ساعة في اليوم، مهما بذلت من مجهود، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة المكونات وخطوات التحضير، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات مزيل العرق باستخدام الشبه والجلسرين في البيت

مزيل العرق الذي يحتوي على مواد صناعية يؤدي إلى إسمرار منطقة تحت الإبط ويؤدي إلى وجود التهابات شديد، وظهور مشاكل لا حصر لها، بالإضافة إلى إعادة ظهور رائحة العرق من جديد، ولكن معنا لا تقلقي مع هذه الوصفة، تحركي بكامل حريتك، وقومي ببذل أي مجهود مهما كان الجو الحر، مع العلم أنه يوجد أشخاص يظهر لهم رائحة العرق من أقل مجهود في اليوم، لأنهم بشرتهم حساسة ويتميزون بالمسام الواسعة، والآن سوف نقدم لكم وصفة سحرية للتخلص من كل هذه المشاكل ورائحة العرق، وتتلخص

المكونات في:

ملعقة كبيرة من الشبه.

عصير نصف ليمونة.

القليل من الخل التفاح.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها في إزالة العرق

بعض النساء يشمون لأنفسهن رائحة غير مرغوب في باستمرار، بالإضافة إلى عدم ارتدائهم الملابس الصيفية الجميلة بسبب الاسمرار واثار العرق الموجودة تحت الإبط، ولكن وداعا لكل هذه المشاكل يجب عليك اتباع الخطوات الآتية من الآن، لا تشم رائحة عرق نهائي، وتتلخص الخطوات في:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض ماعدا الشبه.

يجب التقليب وبعد ذلك نضع الشبه بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يجب تنظيف وتجفيف تحت الإبط.

يجب وضع الكريم بعد الاستحمام.

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