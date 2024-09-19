انت الأن تتابع خبر المشروب السحري.. مشروب رباني جبار يحمي من أمراض القلب والدماغ والعظام.. هيخليك اسد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توجد العديد من المشروبات المهمة لصحة الإنسان، منها مشروب سحري يعرفه الجميع، وهو اللبن أو الحليب، ويعد من المشروبات الشهيرة التي تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية التي تقي جسم الإنسان من أمراض كثيرة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، ويتم استخدامه في تحضير كثير من الأكلات الجميلة، بالإضافة إلى المخبوزات والمشروبات المتنوعة، وسنتناول في مقالنا فوائد اللبن.
فوائد اللبن لجسم الإنسان
هناك عدد كبير من الفوائد التي يحصل عليها جسم الإنسان عند تناول الحليب أو اللبن، وتتمثل في النقاط التالية:
- صحة القلب: تقلل منتجات الألبان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تقلل خطر الإصابة بضغط الدم بسبب احتوائها على الكالسيوم والدهون المشبعة.
- صحة العظام: يعد الحليب مصدر أساسي للبروتين النباتي لأنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران غذائيان ضروريان لصحة العظام، كما أن الكالسيوم معدن مهم للحفاظ على العظام ومنع الهشاشة.
- الوقاية من مرض السكر: تناول الحليب أيضًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
- فقدان الوزن: يحتوي الحليب على كربوهیدرات وبروتين ودهون، وهذه العناصر تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، لأن الكربوهيدرات تمنح الجسم الطاقة وتساعد على العمل بشكل أفضل.
- بحسب دراسة أجريت في عام 2021، تفيد بأن تناول الحليب يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى أنه يعزز الصحة الدماغية، ويقي من أمراض الشيخوخة المبكرة، كما أنه غني بمواد غذائية متنوعة ضرورية لكبار السن.