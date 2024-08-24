انت الأن تتابع خبر عشبة سحـرية تعمل على تخفض السكر التراكمي.. أقوى من قوة إبر الانسولين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الكاري، المعروفة علميًا باسم Murraya koenigii، هي شجرة استوائية تنتمي إلى عائلة Rutaceae، تستخدم هذه العشبة في المطبخ الجنوبي الهندي والعالمي لإضافة نكهة فريدة، كما أن لها فوائد طبية متعددة، خاصة في التحكم في مرض السكر.

أوراق الكاري وتحكمها في مستويات السكر

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أوراق الكاري تحتوي على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم، تعمل هذه العناصر على دعم وظائف الكبد والكلى، مما يساهم في تحسين هضم الكربوهيدرات وتنظيم مستوى السكر في الدم.

دور أوراق الكاري في تحسين وظائف البنكرياس

تساعد أوراق الكاري في تقليل الضغط على الخلايا البنكرياسية المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، هذا التأثير يقلل من الأضرار التي تسببها الجزيئات الحرة للخلايا، مما يعزز قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين بشكل فعال.

أوراق الكاري والسمنة

تُعد السمنة أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، تناول أوراق الكاري يساعد في تخفيف الوزن، مما يساهم في تحسين السيطرة على مستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بمرض السكر.

كيفية إدخال أوراق الكاري في النظام الغذائي

يمكن تضمين أوراق الكاري في النظام الغذائي اليومي عن طريق تحميصها وإضافتها إلى الوجبات، كما يُنصح بمضغ 6 إلى 8 أوراق يوميًا، ويفضل في الصباح، للاستفادة من فوائدها في تنظيم مستويات السكر، إذا كان هناك تاريخ عائلي لمرض السكر، يمكن مضغ 10 أوراق يوميًا للوقاية.

استخدام أوراق الكاري لتحسين الصحة

يمكن لمضغ أوراق الكاري أو إضافتها إلى مشروبات مثل الحليب المخضوض أو عصير الليمون الأخضر أن يكون طريقة فعالة للاستفادة من فوائدها دون التأثر بطعمها اللاذع، تعتبر أوراق الكاري بديلًا صحيًا للأدوية المضادة للسكر، مما يساعد في تحسين الصحة العامة لمرضى السكر.

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