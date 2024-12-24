طرق التخلص من جوزة القدم بالوصفات الطبيعية في المنزل

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رياض - احمد صلاح - إليكم اهم الوصفات الطبيعية للتخلص من جوزة القدم فى المنزل مع تقدم السن يتغير لون الجلد وهذا أمر طبيعي يصبح اقل رطوبة وجاف فبالتالي يصبح اكثر عرضه للتغيرات ومنها التلف على شكل بقع بنيه داكنه اللون على القدم واكثر الأماكن عرضة لذلك جوزة القدم وبسبب هذه الآثار والتي يرفضها الكثير وخاصة النساء سوف نقدم لك طرق التخلص من جوزة القدم ولا تعد هذه العلامات السابق ذكرها أعراض خطيرة لأن السبب يرجع إلي أشعة الشمس بمرور السنين تتفاعل مع الجلد مكونة البقع البنيه والتي يمكن من خلالها زيادة في طبقة الملانين.

كما أن كثرت التعرض لأشعة الشمس تؤدي الى ظهور تصبغات وبقع وخاصة في البشرة الفاتحة إليكم بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من سواد جوزة القدم للتخلص من هذه المشكلة ابقوا معنا.

وصفة طبيعية للتخلص من سواد جوزة القدم

خشب الصندل وماء الورد

من المؤكد والمعروف انه خشب الصندل من اهم العوامل الأساسية التي تعمل على تفتيح البشرة وأيضا ماء الورد يعد من احدي وسائل التفتيح والترطيب الموصى بها في تنظيف البشرة وخاصة بعد وضع المكياج فمن هنا قومي بتحضير مزيد من معجون مسحوق خشب الصندل الناعم ويضاف إليه ماء الورد واصنعي عجينة لينه وطرية وضعيها على الكاحل وركبتك و قومي بعملية التدليك لمده لا تقل عن 15 دقيقة ثم اتركيها حتى تجف ثم قومي بغسلهم بالماء البارد كريري هذه العملية ثلاث مرات سوف تحصلين على نتيجة مبهرة و جيدة.

عصير الليمون الحامض

يعد عصير الليمون الحامض اكثر شهرة في مجال الصحة والجمال و تبيض و تفتيح البشرة طبيعيا ويرجع ذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة والتي تعمل على علاج كعوب الرجلين المتشققة بواسطة نصف شريحة ليمونه ادعكىى الكاحلين والركبتين لمدة عشر دقائق ثم انتظري حتى تجف واغسلهم بالماء الفاتر استخدمي المرطب المناسب لديكي بعد تكرار هذه العملية ثلاث مرات سوف تلاحظين الفرق المبهر.

خلطة الزبادي والليمون

تعد وصفة خلط الزبادي بالليمون

من أكثر الوصفات المضمونة والمجربة لأن الزبادي والليمون يتميزان بصفات فعاله لتبييض عن طريق تحضير عجينه من اللبن وعصير الليمون ثم ملعقتين من الدقيق المحمص ثم ضيفي عليهم ملعقة من الكركم وقومي بالتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج و تتجانس مع بعضها و ضعي هذه الخلطة فوق المنطقة التي ترغبين في تفتيحها مع الدعك والتدليك لمده عشر دقائق ثم انتظري حتى تجف ثم اغسليها بالماء البارد ثم كرري هذه العملية مرة يوميا بعد ثلاث أو اربع مرات سوف تحصلين على نتيجة جيدة.

اهم النصائح للتخلص من سواد القدم

يشكو الكثير من الأشخاص من سواد القدمين بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو التحميل على القدمين لفترات طويلة أثناء الجلوس على الأرض مما يغير لون الجلد الى اللون الأسمر أو ارتداء الأحذية المفتوحة وخاصة في فصل الصيف للتخلص من سواد القدم إليكم بعض

النصائح الهامة وهي كالاتي:-