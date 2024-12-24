انت الأن تتابع خبر كوني متألقة وجربي.. بدون مواد ضارة أفضل كريمات تفتيح البشرة بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريمات تفتيح البشرة بسرعة الطبيعية بمكونات منزلية وما أفضل كريم لتفتيح البشرة الدهنية في وقت قياسي؟ فتبحث النساء عن كريم لتفتيح البشرة السمراء في أسبوع للتخلص من الآثار السيئة التي تظهر على البشرة وخصوصًا خلال فصل الصيف، وقد ظهرت العديد من كريمات تفتيح البشرة وأسعارها التي قد لا تتناسب مع الإمكانيات المادية ولكن يمكن عمل كريم تفتيح البشرة في المنزل بسهولة وبأرخص المكونات الطبيعية التي لا تسبب أية أضرار للبشرة على الإطلاق كما يمكن استعمالها على مدار الأسبوع دون الخوف من نتائج غير مرغوب بها، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريمات تفتيح البشرة بسرعة.

كريمات تفتيح البشرة بسرعة

أفضل كريم لتفتيح البشرية السمراء هو الذي يتكون من خيرات الطبيعة كي لا يكون له ضرر وخصوصًا للبشرة الدهنية أو البشرة المختلطة التي تعتبر من أكثر أنواع البشرة تحسسًا ولا بد من استخدام مكونات معروفة ومضمونة من أجل الوصول إلى بشرة بيضاء صافية وخالية من المشاكل ومن أبرزها المسام الواسعة والهالات السوداء وآثار الحبوب السيئة.

فأما عن أول طريقة تستخدم في عمل كريمات تفتيح البشرة بسرعة في المنزل فهي مستخدم بها زبدة الشيا وتتكون كما يلي:

نحضر ثلاث ملاعق فقط من زبدة الشيا، ونضيف إليها ملعقة من الحمص المطحون.

نضيف إليها ملعقة من زيت فيتامين هـ وملعقة من القرفة.

نضع ملعقة من زيت اللافندر إلى الخليط.

وبعد ذلك نبدأ في مزج الخليط مع بعضه البعض ونقوم بوضعه على البشرة من أجل تفتيح البشرة السمراء والتخلص من البقع الداكنة وتستخدم هذه الخلطة على الوجه واليدين أيضًا كما يمكن استخدامها أيضًا في أماكن متفرقة في الجسم.

حفظ كريم تفتيح البشرة

يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في مكان بارد وجاف في نفس الوقت كما يمكن عمله بشكل أسبوعي أي لا ينبغي أن نُكثر في الكمية المستخدمة، كما يمكن استخدام كريم لتفتيح البشرة الجافة أيضًا لأن المكونات طبيعية لا تضر بأي نوع من أنواع البشرة ويمكن عمل اختبار الحساسية عن طريق وضع كمية قليلة من الخليط على اليد والانتظار لمدة نصف ساعة.

مكونات كريم تفتيح للبشرة الدهنية