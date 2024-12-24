انت الأن تتابع خبر «وداعا لجرعات الكيماوي المرهقة»!!.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد نبتة بقلة الرجلة ، نبتة برية ، وهذة النبتة تنمو بين الحشائش بداخل مزارع الوادي الجديد ، وتعرف أنها من بين النباتات الكيميائية ، وهي لا يتدخل الإنسان في ذراعتها ، وهي لها دور مهم جدًا في القضاء على السرطان ، وايضًا لها دور كبير جدًا في التخلص بشكل كامل ونهائي من الكوليسترول بالدم وتدعى ايضًا بالبقلة أو الفرفحينا
نبتة تقضي على التورم بشكل نهائي في الشتاء وعلاج رائع للسرطان
- تعد نبتة بقلة الرجلة هي من الأعشاب البرية التي تنبت بدون تدخل الإنسان بها ، وايضًا نبتة بقلة الرجلة تحتوي على مواد كيميائية ومواد مخاطية ، وايضًا يمكن استعمالها في عدد كبير جدًا من من الأدوية الطبية لاشياء عديدة ، وتستخدم لأخطر الأمراض مثل مرض السرطان بنبتة الرجلة ، لأنها تشبه عرش البطيخ بأوراق صغيرة وتكون عريضة وسميكة الشكل ، وهي يتم أكلها نيئة ومن الممكن أن تخرط كالملوخية أو السبانخ ، وايضًا يمكن طبخها وتناولها بالعيش ، وهذه العشبة تعرف بالرجلة أو البقلة ، وهي تكون في حقول الوادي الجديد وتنبت في فصل الصيف بطريقة عشوائية ، وهذه العشبة مهمة جدًا ولها دور كبير ومهم جدًا في الحد من التعرض لتصلب الشرايين والمشاكل التي تتواجد في القلب وايضًا أمراض السرطان ، وهي من الأعشاب التي تعرف في المجال الطبي الصيني .