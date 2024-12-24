معجزة بذور الكتان الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق 70 سنة.. (ليكم طريقة الاستخدام)

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رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من ربات المنازل من الكثير من مشاكل البشرة المتنوعه والتي تجعل كل امرأة لا تثق في نفسها لان البشرة عامل من العوامل التي تأثر علي الجمال والجاذبية، وكمان نعرف أيضاً ان الفتيات والسيدات أكثر اهتماماتها هي البشرة وعلامات الجمال بشكل عام وتود ان تكون في احسن حال ولكن منتجات التجميل اسعارها مرتفعه جدا وليس في متناول الجميع لهذا تبحث الكثير منهم عن وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة ومن هذه الوصفات وصفة بذور الكتان التي تساعد بشكل كبير علي الحصول علي نضاره ونعومه للبشرة ولكي تعرفي التفاصيل تابعي معنا السطور القادمة.

وصفة بذور الكتان للبشرة

تحتوي بذور الكتان علي الكثير من الفوائد الصحيه التي تلحق بالبشرة وتدخل بذور الكتان في كماده في مستحضرات التجميل والكريمات للعناية بالبشرة.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

اذا كانت لديك هذه المكونات لديك يمكنك ان تحضري افضل وصفة جميع انواع البشرة ومن هذه المكونات هي:-

ملعقة واحدة من بذور الكتان.

عدد اثنين ورقه من ورق الغار.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

كوب واحد من الماء.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

من خلال هذه الخطوات التاليه يمكنك تحضير وصفة بذور الكتان بكل سهولة :-