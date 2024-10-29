شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة mbc masr الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي اليوم في بطولة الانتركونتينيتال علي النايل سات والعرب سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

حالة من البحث العام والمتكرر من قبل المشاهدين لمعرفة تردد قناة mbc masr، وهي من بين القنوات التي كثر البحث عنها في الساعات الاخيرة وذلك بعدما اعلنت القناة عن نقل مباراة الاهلي المصري والعين الاماراتي في بطولة الانتركونتينيتال لكرة القدم، كما انها من بين القنوات الاخبارية الهامة في الوطن العربي والتي تنقل العديد من البرامج الاخبارية المتنوعة لحظة بلحظة وذلك من اجل اطلاع المشاهد العربي علي اخر الاخبار، وسنتعرف في هذا المقال علي تردد قناة ام بي سي مصر علي النايل سات والعرب سات وموعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي.

تردد قناة mbc masr

يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة mbc masr، حيث تصدرت القناة مؤشرات البحث في الساعات الماضية وذلك بعد دخولها الي عالم الرياضة مؤخرا من خلال البرامج الرياضية واذاعة المباريات، هذا بالاضافة الي ان القناة نجحت في فترة وجيزة اكتساب ثقة الجماهير والمشاهدين وذلك باعتبارها من القنوات التي تنقل جميع الاحداث بمصداقية وشفافية، كما ان القناة تعمل بشكل مجاني علي جميع الاقمار الصناعية ويستطيع المشاهد متابعتها في اي وقت، وقد جاء تردد القناة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 11470

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: راسي

جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR علي العرب سات

التردد: 11919

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي

يبحث جميع المتابعين عن موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي، هذا ومن المنتظر ان يتم اقامة هذه المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29-10-2024 علي استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، في بطولة انتركونتينيتال لكرة القدم.