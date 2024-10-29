شكرا لاهتمامك لمعرفة ” National Geographic”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات بجودة HD صوت وصورة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات من أهم الترددات التي لا يتوقف عليها حركة البحث منذ انطلاق القناة في عام 2009، والتي تصنف ضمن القنوات الوثائقية التي تهتم بعالم الطبيعية والعلوم في مختلف المجالات، حيث تعرض القناة الكثير من البرامج والأفلام الوثائقية التي تخص عالم الحياة البرية وعالم الحيوان وغيرها من البرامج المفيدة، لهذا نجد الكثير من الأشخاص في الوطن العربي يتابع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

والى محبى الاثارة و مشاهدة البرامج الممتعة فاننا نعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات التى تقدم محتوي شيق ورائع يجذب إليه الأشخاص من كافة أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بعالم الحياة البرية والبحرية والفضاء، ومجالات كثيرة متنوعة، لهذا يتمكن الأفراد في كافة أنحاء العالم تنزيل التردد الجديد للقناة وفقا إلى عدة نقاط جاءت كالتالي:

التردد 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على العرب سات

يمكنك مشاهدة أهم البرامج الحصرية والمميزة على قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي التي تعزز لديك العديد من الثقافات المختلفة في مختلف الجوانب سواء فيما يتعلق بعالم البحار أو المحيطات أو الفضاء أو الحيوان أو غيرها من المجالات الأخري، لهذا يمكنكم تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جرافيك أبوظبي على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد 11804.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي عرب سات.

أفضل برامج ناشيونال جيوغرافيك

وكما بينا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات فاننا سنعرض لكم افضل برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث تعد أهم البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي والتي تلقي مشاهدات كبيرة يومياً خلال الفترة الماضية التالي:

برنامج هياكل عملاقة.

برنامج الحياة البرية.

برنامج وقائع وأحداث.

برنامج سمكة التونة العنيدة.

وغيرها من البرامج الأخري التي تعمل على مدار الساعة دون توقف، حيث بدأت القناة في الأيام الأخيرة إذاعة برنامج “البقاء في ظروف قاسية” والذي يقدم رحلة شيقة لثلاث رجال.