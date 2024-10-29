شكرا لاهتمامك لمعرفة “اتفرج مجاناً”.. القنوات الناقله لمباراه الاهلي والعين اليوم في كأس إنتركونتيننتال عبر النايل سات بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تتصدر محركات البحث في الوقت الراهن من قبل الكثير من محبي وعشاق كره القدم عن القنوات الناقله لمباراه الاهلي والعين اليوم في بطوله إنتركونتيننتال 2024 كاس العالم للأندية من ابطال القارات ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة تردد القنوات الناقلة عبر النايل سات والعرب سات.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والعين

سنتعرف معاً من خلال السطور القادمة علي تردد القنوات الناقله لمباراه الاهلي والعين اليوم، حيثُ أعلنت الكثير من القنوات عن نقلها للمباراة مثل اون تايم سبور و ابو ظبي الرياضية و ام سي مصر، ويمكنك ضبط القنوات التالية علي جهازك من خلال البيانات التالية:ـ

تردد قناة اون تايم سبورت عبر النايل سات:ـ

التردد :ـ 11861.

معامل تصحيح الخطأ:ـ 5/6.

معدل الترميز :ـ 27500.

معدل الاستقطاب :ـ عمودي.

جود القناة:ـ HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر العرب سات:ـ

التردد :ـ 12379.

معدل الترميز:ـ 27500.

الاستقطاب:ـ افقي.

معامل تصحيح الخطأ:ـ ⅚.

جودة القناة:ـ HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر النايل سات:ـ

التردد : 11411.

معدل الترميز : 3000.

الاستقطاب و: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر العرب سات :ـ

التردد : 11804.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد mbc masr 2 hd عبر النايل سات:ـ

التردد : 11823.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد mbc masr 2 hd عبر العرب سات:ـ

التردد: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز : 27500.

تردد mbc masr hd عبر النايل سات:ـ

التردد: 12322.

الاستقطاب:ـ رأسي.

معدل الترميز:ـ 30000.

جودة القناة: HD.

تشكيل الأهلي المتوقع امام العين الاماراتي اليوم

من المتوقع ان يدخل الأهلي المباراة اليوم امام العين الاماراتي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر بالتشكيل التالي:ـ