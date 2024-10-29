شكرا لاهتمامك لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا في بطولة كأس انتركونتيننتال 2024 وتشكيل الأحمر للمباراة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تحتل عبارة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا محركات البحث خلال هذه الساعات، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي مباراة الأهلي المصرية والعين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس انتركونتيننتال، وكلما اقترابانا من موعد انطلاق اللقاء تتزايد الاستفسارات المطروحة من قبل الجماهير حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا، نعمل من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز على عرض كافة تفاصيل المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا

مع اقترابنا من الموعد المحدد للمباراة، نجد أن محركات البحث عجت بالتساؤلات حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا، ويظهر الفريقين استعداداتهم للمباراة بشكل كبير، يدخل المارد الأحمر إلى القاء بمعنويات مرتفعة بعد حصده بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، ويرغب كلاهما في تحقيق الفوز وتعزيز موقفهم داخل البطولة، لذا نعرض لكم في السطور القادمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا:

تردد ام بي سي مصر على نايل سات

تردد قناة: 12015.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخطأ : 27500.

جودة الصورة: HD.

تردد ام بي سي مصر على عرب سات

تردد القناة: 11919.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت عبر عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة على عرب سات

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526

معامل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

جودة القناة: HD.

تشكيل الأهلي امام العين اليوم

بعد أن قمنا بعرض لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا، نوضح لكم التشكيل المتوقع للقاء: