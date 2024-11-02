اليوم.. طقس معتدل نهارا على القاهرة وأمطار بعدة مناطق بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 10:38 صباحاً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت، امطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على محافظة مطروح، وامطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى.

وامطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من شمال سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من اقصى الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 14درجة، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 17 درجة.