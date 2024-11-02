نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يطالب بتقنين الحشيش كدواء مسكن للآلام في مصر تحت رقابة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الإعلامي عمرو أديب إلى تقنين استخدام القنب الهندي (الحشيش) كمسكن طبي في مصر، تحت إشراف الجهات الصحية المختصة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" يوم الجمعة.

أوضح أديب أنه لا يدعو إلى إتاحة تعاطي الحشيش بشكل عام، بل يركز على استخدامه كدواء لتخفيف آلام المرضى، خاصةً المصابين بالسرطان والحالات المتقدمة.

وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد "زيت الحشيش" كمسكن فعال للآلام.

كما أشار إلى أن المسكنات المتوفرة في مصر غالبًا ما تكون غير فعّالة بالقدر المطلوب، وأن الأنواع القوية منها تأتي بأسعار مرتفعة جدًا، مما يشكل عبئًا على المرضى.

لذلك، يرى أديب أن تقنين استخدام الحشيش كمسكن طبي قد يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير بدائل علاجية أكثر فعالية وبأسعار مناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع تقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية يثير جدلًا واسعًا في العديد من الدول، حيث تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.