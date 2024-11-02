أحمد جودة - القاهرة - أمطار رعدية وطقس معتدل نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر

أمطار رعدية وطقس معتدل نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مصر اليوم السبت، 2 نوفمبر 2024، طقسًا معتدلًا خلال النهار في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فسيسود طقس مائل للبرودة في جميع أنحاء البلاد.

أمطار رعدية وطقس معتدل نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر

وذكرت الهيئة أن مناطق من محافظة مطروح ستشهد أمطارًا غزيرة ورعدية، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد في بعض الأحيان. ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، على الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد. كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين، وبعض المناطق في الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، وشمال سيناء.

وتشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف.

البحر وحركة الرياح: بالنسبة للبحر المتوسط، ستكون حالته معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية. أما البحر الأحمر، فيتوقع أن تكون حالته معتدلة أيضًا، بارتفاع أمواج بين متر و1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن العربية:

مكة المكرمة: 36/24

المدينة المنورة: 33/21

الرياض: 32/20

الدوحة: 45/25

صنعاء: 25/8

تونس: 27/17