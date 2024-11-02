الأمطار تصل القاهرة.. والأرصاد تحذر من حبات البرد ببعض المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - حبات البرد.. كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انخفاض درجات الحرارة.

وقالت خلال مداخلة على القناة الأولى، ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن البلاد شهدت من أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك تقلبات في الأحوال الجوية ببعض المحافظات.وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أمس كانت هناك أمطار غزيرة ورعدية بمطروح، وكانت هناك أمطار بالقاهرة الكبرى مثل الجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة.

ولفتت إلى أن الأمطار كانت مؤثرة بسبب المنخفض الجوي المتعمق، وأن أمس كان هناك تغيرات جوية، وأن اليوم هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن اليوم هناك أمطار غزيرة بمطروح والعلمين والسلوم، وأن هذه الأمطار سيتساقط معها حبات البرد.

وأشارت إلى أن مدن الوجه البحري مثل الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس، وهناك أمطار على القاهرة الكبرى، ولكن الأمطار بالقاهرة تكون بسيطة، وأن الأمطار تختلف من منطقة عن أخرى.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 25 18العاصمة الإدارية 26 166 اكتوبر 25 15بنها 25 17دمنهور 24 17وادى النطرون 25 16كفر الشيخ 24 18المنصورة 25 17الزقازيق 25 17شبين الكوم 24 16طنطا 24 16دمياط 25 19بورسعيد 25 19الاسماعلية 27 15السويس 26 16العريش 25 17رفح 24 16رأس سدر 25 17نخل 24 08سانت كاترين 19 07الطور 26 17طابا 26 18شرم الشيخ 29 21الإسكندرية 25 20العلمين 24 19مطروح 22 19السلوم 21 18سيوة 24 14رأس غارب 30 21الغردقة 29 20سفاجا 29 20مرسى علم 30 22شلاتين 30 21حلايب 28 22أبو رماد 29 19رأس حدربة 27 22الفيوم 26 15بني سويف 25 14المنيا 26 14أسيوط 26 13سوهاج 27 15قنا 29 16الأقصر 29 17أسوان 29 17الوادى الجديد 28 11أبوسمبل 29 16