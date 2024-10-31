ضمن مبادرة "بداية جديدة".. ندوة بسوهاج تناقش أضرار الزواج المبكر والعنف الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أقام المجمع الإعلامى بسوهاج الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الخميس، برئاسة إيمان على إمام، ندوة بالاشتراك مع مديريات الصحة والأوقاف والأزهر وجهاز تنمية المشروعات تحت شعار" أيد فى أيد هننجح أكيد" بعنوان "خلفتك مسئوليتك احسبها صح"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة الإنسان.

حضر الندوة الشيخ محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عمر تمام وكيل المنطقة الأزهرية بسوهاج، والدكتور علاء غالب وكيل كلية طب الأسنان بسوهاج، والدكتورة مروة فتحى استشارى النساء والتوليد بمديرية الصحة، والدكتورة حنان محمد مسؤول تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتور عبدالرحيم عثمان جهاز تنمية المشروعات بسوهاج محافظة .

وتحدث الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن أن المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في حياة المصريين، وساهمت في الارتقاء بجودة حياة المواطنين والتخفيف من الفقر وتعزيز دور المرأة في التنمية، وتأهيل وتدريب الشباب باعتبارهم قاطرة التنمية، وتأتي هذه المبادرة استكمالا لمسيرة الإصلاح والبناء والتوعية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الأضرار والمخاطر الجسدية والنفسية للزواج المبكر وأثره في الحرمان من التمتع بسن الطفولة وزيادة معدلات المشاكل الزوجية والعنف المنزلي والمشاكل التي تحدث نتاج الزواج المبكر، والأضرار التي تقع على الأطفال من هذا الزواج، وحرمان الفتاة من التعليم، والمخاطر الصحية والنفسية للفتاة التي تتزوج في سن مبكر، وعلي رأسها عدم اكتمال النضج العقلي والنفسي وأقرب للطفولة وقد لا تتمكن من القيام بمسئولياتها مما يعرضها لكثير من المشكلات في المجتمع بشكل عام.

كما ناقشت الندوة رأى الدين ودوره فى التوجيه ونشر الفكر الوسطى والمستنير بشأن القضية السكانية وتنظيم الأسرة ورأى الطب ودور المبادرات المجتمعية فى التصدى للآثار السلبية للانفجار السكانى من خلال مثل هذه اللقاءات التوعوية، واختتم اللقاء بعرض لخدمات جهاز تنمية المشروعات لتشجيع العمل الحر وفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار.

وقالت إيمان إمام، مدير المجمع الإعلامي بسوهاج، إن هذه الندوات تأتى فى إطار قيام المجمع الاعلامى بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة بدورها في التوعية والتثقيف بالقضية السكانية ضمن إنطلاقة مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناءالإنسان المصرى.