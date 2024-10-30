وصول ثلاثي الزمالك إلى القاهرة بعد حل أزمتهم بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - وصل ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعماد نبيل دونجا، ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، إلى القاهرة بعد انتهاء أزمتهم الأخيرة بالإمارات .

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة ودونجا وشلبي لاعبا الفريق تعرض لأزمة خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري .

من ناحية أخرى استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويغيب دونجا عن المباراة على أن يكون محمد شحاتة بديلا له في مباراة الجمعة وليس زياد كمال على أن يتم الاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري ".