تقارير إعلامية: رفع أسماء لاعبي ريال مدريد من مقاعدهم في حفل البالون دور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:39 مساءً - انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يكشف عن قيام المنظمين لحفل البالون دور برفع أسماء لاعبي ريال مدريد من المقاعد المخصصة لهم في الحفل، بعدما أعلن نادي الريال مقاطعة الحفل لعدم حصول لاعبيه على أي من الجوائز التي سيتم منحها للاعبين في الحفل.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين، بسبب تأكدهم من عدم حصولهم على أي من الجوائز، وعلى رأسها أفضل لاعب فى العالم.

حفل الكرة الذهبية 2024

ووفقًا لخوسيه لويس سانشيز مراسل شبكة "الشيرنجيتو"، فإن إدارة نادي ريال مدريد قررت مقاطعة الحفل، ولن يتم إذاعته عبر قناة النادي، عكس ما كان مخططًا له.

وأوضح الصحفي الإسباني الشهير أن الثنائي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال فى حالة من الصدمة الشديدة، حيث كانا يمنيان النفس بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد علمت بفوز رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم من مانشستر سيتي وسط علاقات متميزة تجمع الناديين خلال الفترة الحالية.

وتعتبر هذه النسخة من الجائزة استثنائية، وتحديدًا بعد التعاون بين فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

فيما قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، بأن رودري لاعب فريق مانشستر سيتي لديه حظوظ في الفوز بتلك الجائزة الليلة، ولكن يعد فينيسيوس جونيور المرشح الأبرز.

وينافس عدد كبير من النجوم على جائزة الكرة الذهبية 2024، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ويحلم فينيسيوس بالانضمام إلى قائمة أساطير البرازيل الذي نجحوا فى التتويج بجائزة البالون دور عبر التاريخ، ويبلغ عددهم أربعة لاعبين.

ونجح الظاهرة البرازيلية رونالدو فى حصد الكرة الذهبية مرتين فى مسيرته الكروية عامي 1997 و2002.

فيما حصد الجائزة مرة واحدة الثلاثى: رونالدينيو 2005، وريفالدو 1999، وكاكا 2007.