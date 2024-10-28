دى لافوينتى وجورج ويا يزينان السجادة الحمراء فى حفل البالون دور لعام 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - بدأ النجوم حضور حفل الكرة الذهبية 2024 المقرر اقامته مساء اليوم الإثنين بالعاصمة باريس استعدادًا للإعلان عن الفائزين بالجوائز في العام الحالي، وسط توقعات بتتويج الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب لعام 2024.

حفل الكرة الذهبية

ورجحت تقارير صحفية إسبانية اليوم فوز لويس دي لافوينتي بجائزة مدرب العام متفوقًا على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

كما تواجد الأسطورة جورج ويا رئيس دولة ليبيريا والحائز على جائزة الكرة الذهبية عام 1995 من ضمن الحضور بالإضافة الى اللاعب أديمولا لوكمان.

فيما كشفت صورة مسربة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي فوز الإسباني رودري بجايزة الكرة الذهبية لعام 2024 متفوقًا على ثنائي ريال مدريد فينسيوس جونيور، وجود بيلينجهام أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية المقرر اقامته بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين بسبب تأكدهم من عدم حصولهم على أي من الجوائز وعلى رأسها أفضل لاعب في العالم.

ووفقًا لخوسيه لويس سانشيز مراسل شبكة "الشيرنجيتو" فإن إدارة نادي ريال مدريد قررت مقاطعة الحفل ولن يتم إذاعته عبر قناة النادي على عكس ما كان مخططًا له.

حفل الكرة الذهبية

وأوضح الصحفي الإسباني الشهير أن الثنائي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال في حالة من الصدمة الشديدة حيث كانا يمنيان النفس بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية الى أن إدارة نادي ريال مدريد علمت بفوز رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم من مانشستر سيتي وسط علاقات متميزة تجمع الناديين خلال الفترة الحالية.

وتعتبر هذه النسخة من الجائزة استثنائية، وتحديدًا بعد التعاون بين فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

فيما قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، بأن رودري لاعب فريق مانشستر سيتي لديه حظوظ في الفوز بتلك الجائزة الليلة، ولكن يعد فينيسيوس جونيور المرشح الأبرز.

وينافس عدد كبير من النجوم على جائزة الكرة الذهبية 2024، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ويحلم فينيسيوس بالانضمام إلى قائمة أساطير البرازيل الذي نجحوا فى التتويج بجائزة البالون دور عبر التاريخ، ويبلغ عددهم أربعة لاعبين.

ونجح الظاهرة البرازيلية رونالدو فى حصد الكرة الذهبية مرتين فى مسيرته الكروية عامي 1997 و2002.

فيما حصد الجائزة مرة واحدة الثلاثى: رونالدينيو 2005، وريفالدو 1999، وكاكا 2007.

وجاءت قائمة أصحاب المراكز العشرة الأوائل في الجائزة كالتالي:

رودري (مانشستر سيتي).

فينيسيوس جونيو (ريال مدريد).

جود بيلينجهام (ريال مدريد).

داني كارفخال (ريال مدريد).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

كيليان مبابي (ريال مدريد).

توني كروس (ريال مدريد).

لامين يامالا (برشلونة).

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو).