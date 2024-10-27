وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الايرانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:32 صباحاً - فى اطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطيرة بالشرق الاوسط، اجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا مساء امس ٢٦ اكتوبر مع السيد عباس عراقجى وزير خارجية ايران للوقوف على آخر التطورات بالنسبة العدوان الاسرائيلى على ايران، حيث جدد الوزير عبد العاطى ادانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الاحادية والاستفزازية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة منع التصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة.

كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية الي قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري. كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي علي لبنان، حيث اكد الوزير عبد العاطي علي مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون اي إملاءات وفي اطار الملكية اللبنانية.