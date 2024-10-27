رئيس البرلمان الإيراني: الرد على العدوان الإسرائيلي حتمي ومؤكد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - توعّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بالردّ على العدوان الإسرائيلي على بلاده، مؤكدًا حتمية الرد.

وأضاف، خلال جلسة بالبرلمان الإيراني، أنه "بمقارنة عملية (الوعد الصادق 2) الإيرانية بالعمل العسكري الأخير لإسرائيل على طهران، أثبتت القوة الدفاعية لإيران قدرتها على الردع، والعدوان الإسرائيلي على إيران كان انفعاليًا وتحوّل إلى فشل آخر لهذا الكيان".

وتابع: "ليس لدى النظام الصهيوني منجزات سوى الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، والنساء والأطفال العُزل، والمشردين في غزة ولبنان.. واليوم، لا تتمتع إسرائيل بالسمعة والمصداقية في العالم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأردف: "إسرائيل أصبحت أضحوكة في مواجهة إيران".

وفيما أشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أنّ "العمل العسكري الذي قام به النظام الصهيوني ضد إيران كان مبنيًا على السلبية، وتحول إلى هزيمة أخرى لهذا النظام"، أكد أنّ "إيران تعتبر نفسها أنّه يحق لها الدفاع عن نفسها، وسيكون الردّ على هذا العدوان حاسمًا".

كما طالب أمريكا "بضرورة التحرك لوقف قتل الأبرياء في غزة ولبنان"، وأضاف أنه "لا ينبغي لها أن تسمح لإسرائيل بأن تخلق مصيرًا رهيبًا لنفسها ولحلفائها، مع مواصلة استهتارها والتحريض على الحرب".

وأمس، أعلنت إيران أنّ ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت في "أضرار محدودة".

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني، تصديه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرًا إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت وكالة "مُهْر".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن انتهاء هجوم دقيق نفذه ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردًّا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها.

وقال بيان للاحتلال إنّ الغارات الجوية، التي تم تنفيذها بناء على توجيه استخباري، شملت مواقع إنتاج صواريخ إيرانية أُطلقت نحو إسرائيل خلال العام الماضي.