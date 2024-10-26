عاجل - الرئيس السيسي: قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس روح أكتوبر 1973

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر 1973، وذلك خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لكل من ساهم في احتفالية اتحاد القبائل العربية، سواءً من المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكايات الأبطال"، بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمُقامة في استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، ونقلتها قناة إكسترا نيوز.