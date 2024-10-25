فحص وعلاج 1100 مواطن وتقديم 3400 خدمة طبية "مجانا" ببنى سويف ضمن حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "الأربعاء والخميس 23 و24أكتوبر الجاري" بقرية لاجودة مركز الفشن من 8 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة ، الأطفال ، الجراحة، النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ) وضمن إجراءات وقائية مشددة ـحيث تم الكشف على 1162 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 153، معمل طفيليات 32، حالات الأشعة العادية 9 ، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة دولة ، تحويل عدد 3 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160. مواطنا ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3493 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.