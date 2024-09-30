الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في حالة طقس الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها من طقس الساعات المقبلة، وغدا الثلاثاء، في محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه متوقع يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وبينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، متوقعة حدوث نشاط للرياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار في محافظات الجمهورية

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها ستكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة الثلاثاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 29 21

بنها 29 22

دمنهور 28 21

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 28 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 29 22

الاسماعيلية 31 22

السويس 31 22

العريش 28 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 22

نخل 29 15

كاترين 28 13

الطور 32 24

طابا 31 23

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 28 22

العلمين 27 21

مطروح 26 22

السلوم 27 20

سيوة 30 21

رأس غارب 33 25

الغردقة 33 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 33 25

حلايب 30 27

أبو رماد 31 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 31 21

بني سويف 31 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 21

سوهاج 34 22

قنا 36 23

الأقصر 36 24

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 22

أبوسمبل 36 24