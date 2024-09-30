حزب الله يشعل إسرائيل.. عشرات الصواريخ تقصف المستوطنات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 05:31 مساءً - تصاعدت التوترات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلى مستويات خطيرة بعد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، على يد قوات الاحتلال، فأطلق حزب الله اليوم، رشقات صاروخية مكثّفة على مستوطنات الاحتلال.

حزب الله يقصف إسرائيل

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية»، دانا أبو شمسية، بأن جيش الاحتلال أصدر بيانًا أكد فيه إطلاق 15 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه نهاريا ورأس الناقورة، ووفقًا للقناة الـ12 الإسرائيلية، دوت صافرات الإنذار في أكثر من منطقة بالحدودية الشمالية بعد هذه الهجمات.

وأكدت مراسة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، أن إطلاق صواريخ أخرى باتجاه طبريا، مشيرة إلى سقوط بعضها في مناطق مفتوحة دون إصابات، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن الصاروخ الذي سقط في طبريا مصدره الشرق، أي أطلق من قبل الفصائل العراقية.

ودوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي ورأس الناقورة ونهاريا إثر إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه هذه المناطق، تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض بعض الصواريخ، فيما سقطت بعضها في مناطق مفتوحة، ما أدى إلى نشوب نيران في العديد من المناطق بسبب شظاياها.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الرشقات الصاروخية التي يطلقها حزب الله على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم، تأتي بالتزامن مع التقديرات الإسرائيلية التي تقول إنه جرى القضاء على القدرات الصاورخية لحزب الله، ما يدل على عدم صحة هذه التقديرات.

قصف مستوطنات الاحتلال

وعلى جانب آخر، أفاد حزب الله بأنه قصف مستوطنة كابري شمال الاحتلال برشقة صاروخية، فيما أكد الحزب أنه أيضًا قصف بالصواريخ مستوطنة جيشر هزيف شمال إسرائيل.

وأوضحت حزب الله، أنه استهدفت مستوطنة ساعر شمال إسرائيل ردا على عدوان جيش الاحتلال على المدنيين في جنوب لبنان.