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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة غادة عادل لصناع مسلسل المداح الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

غادة عادل تنضم لـ أبطال مسلسل المداح 5 رمضان 2025

يواصل حماده هلال في الفترة الحالية التحضير لمسلسل المداح، والذي يشهد مشاركة عدد من النجوم منهم غادة عادل، سيبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

أبطال المداح 5

مسلسل المداح 5، مكون من 30 حلقة، بطولة حماده هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أحدث أعمال غادة عادل

ومن ناحية أخرى تشارك غادة عادل فى فيلم جديد يحمل عنوان وفيها إيه يعني، ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، كل من أسماء جلال، ميمي جمال، ومن تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، والاسم مؤقت حتى الآن.

قصة فيلم فيها إية يعني

تدور أحداث فيلم فيها إية يعني في إطار اجتماعي كوميدي، حول ماجد الكدواني وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل التى تؤدي دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

اخر اعمال غادة عادل

وكان اخر اعمال غادة عادل هو فيلم أهل الكهف، وقدمت غادة خلاله شخصية الأميرة بريسكا التى تعيش قصة حب مع خالد النبوي، أما بيومي فؤاد فلعب دور إمبراطور إحدى البلاد ووالد غادة عادل، والعمل تناول قصة أهل الكهف والتي تعتمد على أشخاص يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في أزمنة مختلفة عما عاشوا بها، وهو مأخوذ عن رواية لـ توفيق الحكيم.

أبطال فيلم أهل الكهف

وفيلم أهل الكهف من بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، ورشوان توفيق، والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.