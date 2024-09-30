وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، لنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، دعم المملكة لأمن لبنان واستقراه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "جرى خلال اتصال هاتفي استعراض التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والتأكيد على دعم المملكة لأمن لبنان واستقراره في هذه الظروف الصعبة".

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قال، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد له أنه فور حصول وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله وإسرائيل ستتم دعوة مجلس النواب لانتخاب "رئيس توافقي" وليس رئيس تحد لأحد، وأشار إلى أن لبنان مستعد لتطبيق القرار الأممي 1701، وإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني لـ"يقوم بمهامه كاملة مع قوات حفظ السلام".

وأضاف "نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان، ومنها وقف إطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملاً".

وقال ميقاتي: "كل هذه الدول أصدرت بياناً ونحن كحكومة، وبعد الاتصال مع الرئيس بري، نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان، ومنها وقف إطلاق النار فوراً من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملاً".