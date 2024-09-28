وزير الخارجية والهجرة ونظيره الايرانى يناقشان تطورات الأوضاع في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 05:32 مساءً - في إطار اللقاءات المكثفة والدورية للسيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقي السيد الوزير اليوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ بالسيد "عباس عراقجي" وزير خارجية ايران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة السيد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الايراني في شهر يوليو ٢٠٢٤.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات اهتمام مشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.